發生關係時有時可能會發生身體不適的狀況。一位女網友表示，某次她和男友翻雲覆雨時突然大叫，男友以為是自己很厲害，於是動得越來越起勁，沒想到原因其實是她左大腿突然抽筋。貼文一出釣出許多過來人，還有不少網友笑說，運動前真的得先做暖身運動。

原PO在Dcard發文表示，當時她和男友在床上翻雲覆雨，進行到一半時左大腿抽筋，讓她痛苦得越叫越大聲，男友卻是動得越來越起勁，「我是真的抽筋痛到講不出話，所以一直叫⋯」，痛苦的情況讓她直呼真的想哭出來。

對此，許多人紛紛回應，「男友：我今天好像很強」、「就說了運動前要做好暖身」、「他可能誤以為妳很爽爽到叫，所以就越來越興奮惹，正常」、「本來想安慰你的，但是先讓我笑完」。

還有不少過來人分享類似經驗，「我也是大腿抽筋的那個，想要掙扎反而被當成是在使出高級技術，結果我的腰被她的腿夾住，逃都逃不掉。我在痛，她在送」、「我都大叫說抽筋了啊啊啊啊救命，另一半都會停下來笑5分鐘再繼續大戰」、「我也有過，直到我用盡力氣說抽筋，老公才趕快停下來，他也是以為我今天很嗨，我暈」。