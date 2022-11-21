侯友宜今在板橋、樹林區車隊掃街。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（21）日在板橋浮洲、溪崑地區及樹林區車隊掃街拜票，板橋區市議員候選人葉元之、劉美芳、林國春、周勝考、曾煥嘉也同場向鄉親爭取支持，行前眾人先到深丘福德宮參拜，隨後車隊出發掃街，沿途受到許多市民熱烈歡迎。侯友宜表示，板橋這些年建設快速成長，包括浮洲地區的整體規畫，自己會和所有的議員、里長一起努力，讓板橋不斷超越。

侯友宜說，板橋在市府團隊的努力下，近年建設快速成長，特別是浮洲地區，未來將有很大的發展。總面積278公頃的浮洲地區都市計畫區，區內將規畫92公頃為住宅區，鄰近浮洲火車站周邊則有24公頃的商業區，並於鄰近遠東通訊園區及浮洲北側規劃面積5公頃的產業專區，更可透過區段徵收開闢增加9公頃的公園綠地廣場等開放空間，及42公頃的道路與停車場，整體的生活機能將大幅提升。

侯友宜今在板橋、樹林區車隊掃街。（王揚傑攝）

侯友宜表示，未來浮洲也是五泰及泰板輕軌的中心點，在都市計畫中都已配合預留路線用地，未來往北可透過五泰輕軌串聯新莊、泰山、五股到蘆洲，往南串聯板橋、土城、中和銜接至亞東醫院站及中和莒光站，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。而浮洲的板橋榮民之家附近有塊區域，中央也預計規劃社會住宅、文創區等設施，未來浮洲的前景將無可限量。

表示，板橋是全台人口最多的行政區，也是新北市府的所在地，這幾年在與議員、里長共同的努力下，建設快速成長，他將會繼續打拚，讓板橋不斷的超越，也拜託市民朋友，11月26日可以共同站出來，給予好好做事的團隊最大的支持，我們一起推動新北市、板橋的建設，讓改變繼續。