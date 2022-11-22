根據財經機構統計，在2018年上輪升息結束後進場，醫療保健新趨勢策略上漲22.6%，優於傳統MSCI醫療保健指數的20.9％。醫療保健新趨勢策略係「醫療保健」plus「預防保健」，在上次升息循環結束後，醫療保健新趨勢策略漲幅相對傳統醫療保健更為明顯，無論是一年、兩年、三年皆勝出。台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，升息往往伴隨著市場利率走升，使得股市估值出現修正；在政策利率方向逐漸明朗後，市場利空出盡投資信心回穩，有利醫療保健新趨勢策略表現。

醫療保健類股組成較多傳統的大藥廠（輝瑞、默克），因此，超大型公司與大型公司佔比較高；至於生技類股則有更多比重在中型與小型公司股價更容易受到單一藥物開發順利影響而大漲。

黃俊晏表示，全球醫療指數本益比自20倍下降至16.3倍，來到近8年的相對低檔，在獲利展望方面，分析師估計2023年EPS成長率可達9.3%，優於大部分的產業，其中，透過醫療保健產業結合預防保健所形成的「醫療保健新趨勢策略」EPS成長率更可達12.6%，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港。

黃俊晏表示，我們正經歷空前醫學創新的時期，主要歸功於21世紀初人類基因體成功解碼，帶動新治療的爆炸性成長。2017至2021年，全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味著大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。聯合國估計，2050年全球超過1/6人口達60歲以上，預計80歲以上的人口增加三倍，老齡化也將持續推動醫療產業革命性商機。