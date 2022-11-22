11月以來，美國聯準會降息連續降息，重挫美股，但近期美國多項經濟數據表現亮眼，提供美股上漲動能，加上升息預期漸緩，且第四季傳統旺季即將來臨，同時，美股基金資金持續呈現正流入，多項利多提振美股基金表現，以Morningstar的美國股票收益基金為例，近一個月也繳出 7%正報酬的好成績。

據統計，美國股票收益基金(Europe OE US Flex-Cap Equity)近一個月績效前五名依次為:駿利亨德森美國價值中小基金A2美元，先機北美股票基金L類累積股(美元)，富蘭克林潛力組合基金A股，駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元，貝萊德美國靈活股票基金A2。其中，駿利亨德森美國價值中小基金A2美元，和先機北美股票基金L類累積股(美元)近一個月報酬率都逾9%。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修指出，根據美國商務部最新數據，10月份零售銷售額月增1.3%，優於市場原先預期的1.0%，主要受益於汽車和其他商品買氣的提振，而美國零售銷售呈現穩定成長的現況，將有助於支撐第四季的美國經濟，同時，美國勞工部近期公布最新失業金數據也低於市場預期，顯示就業市場依然強勁，這兩項利多因素都將對美股未來表現，有正面的激勵作用。

美國多項經濟數據的利多效應也吸引國際資金大量看好、進駐，根據EPFR統計，截至2022年11月16日止，美國股票型基金上周(11/10~11/16)淨流入金額約為238.77億美元，今年以來則是淨流入1999.31億美元。受到資金持續流入提振，美股基金也同樣繳出不錯的正報酬成績單，以Morningstar的美國股票收益基金(Europe OE US Flex-Cap Equity)為例，根據Morningstar統計，截至2022年11月17日止，該類型基金近一個月平均報酬率超過7%，其中，更有兩檔基金的近一個月報酬率接近10%，分別是駿利亨德森美國價值中小基金9.93%及先機北美股票基金9.44%。

自聯準會一次升息三碼以來，市場對於通膨疑慮開始減低，以美國CPI消費者物價指數來說，最新公布的10月份7.7%年增率低於市場預期的7.9%，或是IMF最新公布明年全年通膨率將降至6.5%，第四季有望降至4.7%，都顯示全球通膨預期已從高點回落。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修認為，隨著全球景氣進入升息循環週期，各國央行的升息政策將採取較為和緩的方向，以美股來說，此時是一個不錯的長期投資進場時機點，同時，根據經驗法則，美股第四季將進入消費旺季，股市走強機率增加，建議投資人可採取定期定額的方式投資美股基金，既可克服挑選進場的難題，又可參與美股長期獲利的機會。