滬深兩市22日漲跌互現，上證指數收漲3點，中止連四跌。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）8,846億元。上證指數22日最多下跌8點，跌幅為0.28％，低見3,076點後買盤湧現，大盤止跌反彈，盤中上漲33點，漲幅為1.07％，高見3,118點，終場收報3,088點，上漲3點，漲幅為0.13％，成交額為3,741.43億元。

香港信報報導，深證成指22日最多上漲17點，漲幅為0.16％，高見11,152點，盤中下跌173點，跌幅為1.56％，低見10,960點，終場收報11,002點，下跌131點，跌幅為1.18％，成交額為5,104.84億元。

滬深300指數收報3,769點，漲不足1點，漲幅為0.01％。創業板指數收報2,343點，下跌43點，跌幅為1.83％。

各類股方面，醫療器械、生物製藥股跌逾3％。化工、鋼鐵股跌逾1％。基本金屬、房地產、電力、水泥股偏軟。金融股漲逾1％。石油、煤炭股持穩。