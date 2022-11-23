今年6月財政部率多家機構出手承接台新金的彰銀股權，當時到底哪些機構是財政部的「主力先鋒部隊」成員，一直引起市場不斷臆測，如今答案揭曉，彰銀最新出爐的前十大股東名單給了答案，出手力道最強的為國發基金和中華郵政，也因此對彰銀的持股比重，分別從2.75％和6％，增至5.42％和7.5％，是泛公股陣營出手最猛的兩大機構，尤其國發基金增持股權快要達3個百分點，可說是財部最給力的盟友。

這也是國發基金第二度出身助陣財政部轄下的公股金融機構，先前為幫助台企銀、如今國發基金再度出手助陣財政部從台新金手中承接彰銀的股權，而且出手的力道比起先前助陣台企銀增資50億更強，並直追國發基金對兆豐金的持股比重。

以持股張數的變化來看，中華郵政及國發基金現在分別持股彰銀79萬4554張、57萬4468張，倘若比起4月19日尚未隨財部加碼彰銀股權持股，當時2家機構分別持有彰銀股票62萬9358張、28萬8392張的時間點來看，中華郵政及國發基金在6月份的加碼行動，分別買進了約16萬5千張、28萬6千張，若以每股18.2元的交易價格換算，兩大機構分別斥資30億、52億承接彰銀股權，力挺財政部。

由於前十大股東的結構出現相當變化，因此彰銀已在最新出爐的第三季季報，公告該最新名單，前十大股東目前依序為財政部12.19％、台新金10.41％、中華郵政7.5％、國發基金5.42％、一銀4.99％、合興石化2.60％、合庫2.39％、華銀2.23％、兆豐銀（財務處）2.09％、台銀1.81％，新的前十大股東合計持股達51.63％，如果扣除泛台新金陣營的13.01％，整個泛公股陣營的股權，已高達38.62％，也使彰銀現在已成為財政部轄下六大已民營化的公股金控、銀行裡，泛公股持股比重最高的一家。

而在今年6月所揭露的年報上所公布的前十大股東名單，則依序為台新金20.57％、財政部12.19％、中華郵政6.00％、一銀3.86％、國發會2.75％、合興石化2.60％、台灣菸酒1.77％、合庫1.45％、華銀1.45％、新制勞退基金1.33％，從兩次前十大股東名單的對照，即可看出前十大股東結構的劇烈變動。

而在各大行庫的加碼上，由於各大行庫受限於本身可再投資的台股部位，以及投資金融股將對資本適足率造成折損的問題，因此比起中華郵政及國發基金，各大行庫除了一銀、兆豐銀台銀加碼超過1個百分點之外，其餘行庫加碼幅度均未達1個百分點，其中兆豐銀與台銀也因此新晉級彰銀的前十大股東名單。