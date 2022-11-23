台灣大哥大總經理林之晨，遠傳總經理井琪、台灣之星總座賴弦五及亞太電信董事長暨總經理陳鵬，23日親赴NCC說明台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信兩宗合併案有關網路整併、消費者權益保障、頻譜超標、員工安置、國家安全及維持市場競爭開放等議題。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，遠傳承諾，待NCC及公平會核准後，預定花1年半的時間完成網路整併，合併後的台灣之星、亞太電信的通訊品質一定會比目前好。

NCC說明，以「遠亞併」為例，亞太電信用戶目前只能使用700MHz、2600MHz的頻譜，未來合併至遠傳後，基於網路平等接取原則，亞太電信用戶將可連結遠傳1800/2100/2600MNz、以及3.5GHz的頻譜，加上合併後的新遠傳700NHz的頻寬更大，亞太電信用戶的通訊品質只會更好不會更壞，同樣的，台灣之星合併至台灣大之後，台灣之星用戶的行動通訊品質也一定比目前好。