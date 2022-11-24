上海迪士尼度假區今（24日）宣布，上海迪士尼樂園將於周五（25日）恢復運營。此前，迪士尼度假區於11月14日起暫時關閉，迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店已於11月17日起恢復運營。
同程旅行數據顯示，樂園開園的消息發布半小時內，平台有關「上海迪士尼」的相關搜索較前日同一時段上漲78％，上海迪士尼樂園酒店及度假區周邊酒店搜索熱度隨之上漲，區域酒店搜索量較昨日同一時段上漲33％。
在關注迪士尼開園訊息的人群中，有近90％的遊客來自上海本地，其他遊客也大部分來自上海周邊省市。
上海迪士尼度假區表示，將繼續落實限流和其他各項防疫運營舉措。部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將有可能暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。
同時根據所在區疫情防控部門的最新要求，自25日起，所有進入上海迪士尼樂園的遊客必須出示48小時內（從檢測時間起算）核酸檢測陰性證明，進入上海迪士尼度假區其他區域的遊客出示72小時內（從檢測時間起算）核酸檢測陰性證明。
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