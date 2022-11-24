歐洲股市周三收盤上漲；礦業股的上漲，抵銷了瑞士信貸的下跌影響。投資人也在等待聯準會和歐洲央行公布會議記錄，以尋找未來升息的線索。

周三全歐洲Stoxx 600指數收漲2.6點或0.60%，為438,82點，來到自8月19日以來的新高點。礦業股升1.8%，為連續第二天上漲；旅遊休閒股和零售股分別上漲1.9%和1.7%。

瑞信跌6.1%，報3.62瑞朗。該行預估，由於富人客戶大舉撤資，第四季的稅前虧損將高達15億瑞朗(約15.8億美元)。

周三公布的數據顯示，由於需求放緩，美國11月商業活動連續第五個月萎縮。此外歐元區11月的綜合PMI也呈現連五跌，但是下跌速度有所放緩。

由於該數據令人產生希望，美國公債殖利率下滑，帶動股市上漲。

Vantage市場分析師Jamie Dutta說，在歐洲這種萎縮和衰退的環境中，確實看到物價壓力正在緩解，疲弱的需求和較低的能源價格，都在壓低通膨。

Dutta補充說，歐洲股市近期一直相對於美股有創紀錄的折價空間，因此出現一些進場超底、逢低買進是很合理的。此外，如果通膨下降，股票估值應該會走高，並抵銷營收成長疲弱的影響。

EMS化學跌0.7%，報660瑞朗。該家瑞士尼龍製造商因經濟前景惡化，下調全年獲利預期。

西班牙電力公司Endesa跌5.1%；該公司稱由於高通膨和新的暴利稅，2023年至2024年的業績目標為「令人失望」。