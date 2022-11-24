國民黨新竹市長候選人林耕仁24日開「請問雙虹」記者會，批評民進黨對手沈慧虹與前新竹市長林智堅主政下，市府存在疑似黑箱作業、偷工減料和施工品質欠佳3大問題。對此，市府回應，有關審計室報告稽核內容，已配合改善精進，針對林耕仁屢次不實指控，昨已委請律師提出告訴，呼籲懸崖勒馬，不要因為選舉一再混淆視聽。

市府指出，重大工程標案皆依公共工程委員會契約範本辦理，委託專業建築師或工程技術顧問公司，編列預算書及計算材料數量，並經過基本設計審查、細部設計及預算發包書圖審查等程序，一切皆依契約進行審查並留存紀錄。

施工前，除有專業建築師或工程技術顧問公司編寫預算書圖，並經基本設計、細部設計、預算發包書圖審查；為求更加嚴謹，今年更額外增加委託台灣省結構工程技師公會，加強審核工程書圖。

市府強調，辦理採購、興建工程，都依據採購相關法令辦理，並在政風、主計監辦下進行，更有採購稽核、施工查核與審計單位之事後審計等把關機制，相關預算皆完成法定程序，絕無不法。過程中除了有賴公務同仁兢兢業業的推動，也須回應民意需求、調整工項，並配合專業審查意見，完善相關施工內容。

而在施工階段，由監造單位依施工圖說，確認營造廠商按圖施作；為確保工程品質，市府透過專家學者組成「施工查核小組」實地查核，若有缺失，皆依委員意見完成改正；若廠商有未按圖施工等情事，都將依合約裁罰。