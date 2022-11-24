證交所24日公布，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月的26.49億元由盈轉虧，累計前10月稅後淨利為292.56億元，較去年同期衰退591.25億元、年減幅66.9％。
證交所表示，10月大盤總成交值約3.861兆元，較9月減少8.09％，使證券商經紀手續費收入較9月減少；10月自營商出售證券損失較多，使證券商自營業務淨損失較9月增加15.9億元。
另10月承銷之出售證券利益較少，使證券商承銷業務淨損失較9月增加0.76億元；整體而言，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月衰退17.73億元、197.66％。
累計今年前10月，證交所表示，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.38％；另今年截至10月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退262.78億元、112.32％；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退22.02億元、50.27％，全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元、約66.9％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。