證交所24日公布，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月的26.49億元由盈轉虧，累計前10月稅後淨利為292.56億元，較去年同期衰退591.25億元、年減幅66.9％。

證交所表示，10月大盤總成交值約3.861兆元，較9月減少8.09％，使證券商經紀手續費收入較9月減少；10月自營商出售證券損失較多，使證券商自營業務淨損失較9月增加15.9億元。

另10月承銷之出售證券利益較少，使證券商承銷業務淨損失較9月增加0.76億元；整體而言，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月衰退17.73億元、197.66％。

累計今年前10月，證交所表示，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.38％；另今年截至10月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退262.78億元、112.32％；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退22.02億元、50.27％，全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元、約66.9％。