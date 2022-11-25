隨著美國企業財報季結束，企業獲利表現並未如預期那麼疲弱，加上債券供給減少的技術面支撐，以及債券價格已大幅修正的評價面因素。投信法人認為，利多匯聚，現在進場投資級債券正是時候。

施羅德環球收息債券基金產品經理王翰瑩說明，隨著美國企業財報公布結果顯示，美國投資級債發行公司的營收成長率依然強勁，甚至較去年成長約11％，獲利依然穩健，年增率約2.7％；整體而言，第三季之營收與獲利大致與原先預期相符，整體投資級債發行人基本面應無虞。

再者，王翰瑩說，今年以來因利率急升，債券融資成本提高，使得債券發行量較去年出現明顯下滑，預期2023年美國投資級債市場將同樣出現債券融資成本高而發行量下滑之現象，根據美銀美林預估，2023年美國投資級債淨發行量將較今年下滑20％。在歐元投資級債亦有同樣狀況，因此在技術面提供支撐，可挹注債市表現。

王翰瑩指出，相較於一年前，各類債券殖利率水準均大幅提升；從信用利差角度來看，歐元、英鎊投資級債甚至已達到疫情期間水準，又各類公債利率提高至近10年來高點，各類信用債殖利率水準極具吸引力，殖利率水準高能為市場震盪提供更多緩衝，顯示此時布局債券可享受較高債息收入，下檔風險相對有限。

王翰瑩強調，面對2023年，可運用全球多元債券市場，以較高品質且具價值面優勢的投資等級債券為主，輔以搭配精選的非投資等級債券以提高收益與潛在資本利得，攻守兼備的債券資產配置，能夠抓住債券市場價值面浮現之投資機會。