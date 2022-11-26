民進黨市議員候選人曾威此次獲得1萬3421票、名次位居第5，得票率13.09％，成功接棒民進黨現任市議員陳世凱。（曾威競總提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員第3選區應選5席，今年共有9位市議員候選人參選競爭，民進黨提名2位市議員候選人全壘打，力拼連任的張家銨、接棒陳世凱的曾威分別獲得1萬5440票及1萬3421票，雙雙當選。

根據中央選舉委員會統計，張家銨此次獲得1萬5440票、名次位居第4，得票率15.06％，成功連任；曾威此次獲得1萬3421票、名次位居第5，得票率13.09％，成功接棒。

張家銨表示，這場選舉對她來說是非常重要的考驗，她第1次拚連任，在不確定服務有沒有受到肯定、勤跑地方有沒有被看見的狀況下，一切都沒有肯定的答案；她說，她在烏日、大肚、龍井選上之後慢慢耕耘、努力打拚，4年過了，她也很愛「烏大龍」這個地方，所以她一直在這裡，未來也想繼續在這裡。

曾威則表示，他們團隊在烏日、大肚、龍井已經待了12年，感謝鄉親這10幾個年頭以來對他們的支持與牽成，讓他有機會替鄉親服務；選舉的結束是新旅程的開始，未來他們會在「烏大龍」繼續服務。