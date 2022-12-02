光陽Ionex電動機車繼今年5月及9月奪下電動機車市場亞軍後，11月再傳三度市場占比亞軍成績。光陽Ionex電動車「全面佈局」新車發表會後銷量大爆發，11月以1036輛的銷售成績，一舉寫下Ionex自家新高紀錄，月增高達230%。

微型電動二輪車11月30日起皆需登記、領牌照，需保強制險，車主需年滿14歲，但不需要要考照，騎乘時需配戴安全帽。微型二輪電動車正式上路，光陽KYMCO提供微型二輪電動車五大車主服務，包含KYMCO 500家以上代銷商，提供掛牌諮詢的免費服務(光陽機車專賣店3500家)、免費提供掛牌所需「出廠證書及領牌登記書」、主動通知光陽車主至監理單位進行實車查核完成掛牌、光陽配合各監理單位到點服務，11月30日於高雄、南投皆有場次，以及協助政府推廣2023年底前免收牌照、行照相關優惠。

光陽Ionex在10月一口氣推出四大車系、六款新車後，市占率衝上雙位數來到11.7%，比起前個月市占成長近兩倍。

今年11月台灣電動機車銷售量達8835輛，月成長17.8%，而目前國內分為兩大陣營，其中Gogoro主導的PBGN聯盟市占率為80.2%，月減10.2%，反觀光陽Ionex創自家紀錄，超過第三名的宏佳騰492輛。