本名方祺媛的「情色教主」雪碧，去年推出2首單曲，MV卻一直到今年11月初才上架，力求轉型朝多元方向發展。2018年她曾被爆帶女模去新加坡「花場」，但她否認有仲介陪酒；近日又傳出她與JKF女郎前往當地作秀，知情人士還透露，此趟行程有貴賓砸大錢打賞，讓她7天內200萬輕鬆入帳，不過此金額遭她否認。

近日本刊接獲爆料，知情人士透露雪碧10月底前往新加坡作秀，同行還有一票JKF女郎，從活動海報可見名單包含步步、夏暮光、玟妡、嵐芯語、苡昕、謝立琪、酸酸、雲嫣、高萱等人。從該活動更流出的4段影片，只見雪碧與女網紅們在台上搖旗掛花，一行人在台上扭腰擺臀，跳得十分賣力，也不吝嗇展現纖腰美腿，雪碧更大方地露出南半球，性感尺度爆表，一行人的造型也從學生妹、啦啦隊隊員、選美皇后到兔女郎，十分百變。

雪碧被爆10月底曾前往新加坡展開為期七天的表演，從海報中可見同行還有一票JKF女郎。（圖／讀者提供）

而台下的觀眾幾乎與她們「零距離」，據悉，該活動並未對外開放，僅受邀的貴賓有資格入場，能夠進場的也全是出手闊綽、一次能出手近百萬的超級VIP。知情人士也透露，每個女模作秀價碼不一，據知情人士爆料，雪碧這次遇到有貴賓砸200萬打賞，再加上她抽成金額高，絕對是滿載而歸。爆料者也表示，此種作秀型態的女生多是越南、泰國人，台灣人參與佔少數，「作這種秀的人，新加坡也不是很多的，這些妹子就是專程來給那些超級VIP看的。」

其實這並非雪碧首次「出國打工」，4年前她曾被爆料仲介女模到新加坡「花場」陪酒，7天底薪約新台幣45000元，除了得在舞台上跳豔舞、唱歌，若台下客人欽點帶出場，費用則另計。當時雪碧坦承有發新加坡夜店活動，但她強調是單純的宣傳店家網紅模特活動，並非爆料所說的仲介陪酒。

從讀者提供的影片中可見，在面對舞台左方的雪碧與JKF女郎上台表演，造型性感多變還露南半球，搔首弄姿十分撩人。（圖／讀者提供）

不過雪碧自出道後風波不斷，近期她因在受訪時以前女友之姿狠酸李妍瑾與AV導演圤智雨是絕配，氣得李妍瑾回嗆她只是「砲友」，雙方在網路上隔空論戰，連曾控訴雪碧介入婚姻的林咚咚也跳出來參一腳，發文飆罵雪碧是「地表最無恥小三」，還嗆她當小三卻相當囂張，「四十幾歲奶妹該退休了，甭成天在那裡刷存在感。」沒想到事件才剛告一段落，又被爆料在新加坡打工，一波未平一波又起。

上周出席耶誕點燈活動的JKF女郎玟妡（左）與嵐心語，也在這次新加坡演出的名單內。（圖／本刊攝影組）

對於赴新加坡作秀獲利一事，雪碧聽完直呼誇張，「完全沒有，怎麼會有200萬這數字，我們受到新加坡邀請有正式的工作簽證，他（爆料者）看到的錢可能是全部女生統包的費用吧？」雪碧解釋，她與其他JKF女郎是受到當地夜店開幕邀請站台，「而且是周年慶，對方邀請我們去那邊做7天的開幕活動，我們有工作簽證，這都是查得出來的，我們是合法去進去工作，就像之前我們在S2O、聖誕節活動一樣，廠商會給我們站台的費用。」她也強調自己在JKF多年，大型活動一定都有她的身影，「這是JKF的活動，我不能抽成。」

至於入場採VIP制，雪碧則表示：「我敢說這位讀者一定完全不瞭解新加坡的情形，他們只是一般夜店而已，只要叫一杯酒就可以在裡面，沒有要消費百萬。」但雪碧也透露新加坡有許多夜店對JKF有興趣，之後有機會再到當地參加站台活動，而剛推出新MV的她也預計在12月底發行實體唱片，繼續挑戰歌手。

多方發展的雪碧去年錄製新歌，但卻到近期才拍MV。（圖／六子娛樂提供）

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