第一金控（2892）11月30日舉辦2022年第三季法說會，第一金控副總經理李淑玲、第一銀行副總經理蔡淑慧指出，第一金前三季稅後盈餘為164.28億元，幾乎追平去年同期165.21億元之獲利，年減僅0.6％。此外，每股盈餘（EPS）累計1.24元。受惠銀行子公司獲利年成長8.4％的貢獻，讓第一金在2022年前三季獲利，雖受金融市場波動劇烈，仍能維持高點不墜。

銀行業務方面，前三季放款年成長達11.8％的雙位數成長為主要亮點，其中尤以外幣放款最佳，達17％年成長，單看海外分行放款量能，更達到26.8％的雙位數字擴張，顯示海外市場在歷經兩年的疫情後，產業已恢復生機與放款需求。

房貸業務則在新成屋交屋潮拉抬下，年成長達到10.9％，但新承作放款金額較前一季度承作數已有放緩跡象，顯示今年3月起央行升息後，台灣房市進入另一盤整期，預料此調整節奏仍將會持續到明年。

由於新台幣與美元之間的利差擴大，銀行亦加強承作有關換匯業務，在資金運用上與去年同期相比，金融交易收益的表現已有明顯升溫，較去年同期成長14.5％，顯示升息循環帶動利率水準上揚後，銀行除傳統存放業務，資金運用上有更大的空間。

手續費收入部份，雙位數放款成長帶動相關手收成長22.4％，其他如財富管理手續費收益方面，受第三季度資本市場波動加劇之影響，客戶操作上趨謹慎觀望，手續費收入雖較去年同期微降0.7％，但著眼目前資金移動至外幣資產上方興未艾，預估未來財富管理商機仍有可期。

一銀除營收面表現穩健外，前三季資產品質亦平穩。放款覆蓋率持續攀升至684.02％，逾放比亦在0.18％水位，兩者數字均較去年同期表現為佳。

就銀行子公司表現來看，證券、投信與人壽保險子公司獲利受資本市場下行影響，均較去年同期減降，但長遠來看，壽險業受惠升息因素，長線仍然看好，尤其擺脫疫情因素，相較過去兩年的不確定因素，未來應有較佳的表現。

展望2023年，第一金看待明年景氣仍定調穩定增長，尤其過去低迷的產業，可擺脫疫情陰霾，再創佳績，此外，產業景氣循環變化快速，第一金將動態調整各業務方向，以因應經濟循環加速與地緣政治型塑的可能風險。