群創與子公司睿生光電共同參展「台灣醫療科技展」，展示AI精準醫療檢測、軟硬體整合及精密高階醫療顯示器等解決方案。群創總經理楊柱祥在接受採訪時表示，黑色星期五檔期跳樓大拍賣，銷售數量達到預期，對於庫存去化、明年重啟拉貨動能是小確幸。

電視面板連續兩個月漲價，對於後續價格趨勢，楊柱祥表示，價格還是要看供需的變化，如果總體經濟需求正向、疫情獲得控制，價格就會向上。如果中國有效率鬆綁、經濟情況好轉，兩岸關係好，對於面板產業一定是好的。

楊柱祥表示，群創以顯示器核心事業為根基，加值跨域轉型，提供全系列、完整、專業之智慧精準醫療解決方案，並持續透過高附加價值產品組合與技術，打造群創集團彈性跨界醫療領域的基礎。此外，隨著國境解封，群創亦響應政府醫療新南向政策，藉由群創與睿生的精密高階醫療顯示器、X光感測器與AI軟硬體整合等創新應用，攜手客戶及策略夥伴共同推動智慧醫療產業升級，期盼將台灣醫療科技產業推廣至國際市場。