櫃買中心今（2）日表示，欣新網公司（2949）在1日送件申請登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，欣新網公司成立於2013年9月間，董事長為陳德仁，主要經營業務是電子商務商品銷售及數位行銷服務，送件時資本額為2億2,000萬元，產業別是貿易百貨業。
欣新網公司2021年業績，營收26億2,925萬元，稅前盈餘1億136萬元，稅後純益7,395萬元，每股純益4.73元。
櫃買中心今（2）日表示，欣新網公司（2949）在1日送件申請登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，欣新網公司成立於2013年9月間，董事長為陳德仁，主要經營業務是電子商務商品銷售及數位行銷服務，送件時資本額為2億2,000萬元，產業別是貿易百貨業。
欣新網公司2021年業績，營收26億2,925萬元，稅前盈餘1億136萬元，稅後純益7,395萬元，每股純益4.73元。
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