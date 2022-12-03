澳媒「澳洲人報」（The Australian）報導，澳洲6名跨黨派聯邦眾議院議員將於明日啟程訪台，外交部對相關報導予以尊重。

外交部表示，針對各國人士不分黨派相繼訪台，並表達對台灣的支持，我國政府表示歡迎。 澳洲國會歷來均組團訪台，推動台澳間各領域交流合作、深化夥伴關係。澳洲國會向來對台友好，今年2月10日澳洲聯邦參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」發布調查報告，建議澳洲政府與「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）成員合作，鼓勵並促成台灣入會，以及同步啟動台澳自由貿易協定（FTA）談判，具體展現澳洲國會對台灣的堅實支持。

外交部指出，近年台澳間各項實質進展各界有目共睹，台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第5大貨品出口市場，並共享民主、人權及法治等普世價值。雙方不斷擴展深化各領域的合作，並共同致力維護印太區域安全、穩定與繁榮。

外交部進一步指出，澳洲政府持續在諸多重要場合，強調台海和平與穩定的重要性，公開發聲支持台灣的國際參與，展現台灣與澳洲堅實、多元、互惠的夥伴合作關係。