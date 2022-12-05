出國前要注意！役政署公布，民國93年出生的男子，自民國112年1月1日起即已達19歲徵兵年齡，「正式成為役男身分；依「兵役法施行法」第48條及「役男出境處理辦法」第4條規定，役男在還沒有履行兵役義務之前，若要出國旅遊或讀書，都需事先申請。

軍聞社4日報導，役政署已公布上述資訊，並提醒有計畫出國的役男，須在出國前1個月內，完成出境核准手續，只要上地方政府兵役局網站首頁，點擊進入「役男短期出境線上申請作業系統」，輸入基本資料，經查核並無列入梯次徵集對象，或逾期返國受兵役管制等情形者，即可同意核准出境。

役政署也提到，經核准短期出境的役男，每次出境不得超過4個月，若超出期限返國，將不受理當年及隔年的出境申請。役政署建議，役男可提前在出國前3日辦理申請，以確保若系統出現兵役管制情形時，仍有時間向戶籍地區公所尋求協助。

但若在役齡前的18歲之年（111年）12月31日以前出境，不需申請核准。