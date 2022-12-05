信邦(3023)將於12月8日舉行法說會，受惠於客戶訂單強勁，信邦11月合併營收28.02億元，創下單月歷史新高，日系外資最新報告維持信邦「優於大盤表現」評等，信邦今天盤中股價強勢走高，一度站上280元。

風電產業需求回溫，推升綠能產業連接線組之銷售較10月成長5.19%，帶動信邦11月合併營收為28.02億元，月增0.33%，年成長24.46%，再創單月歷史新高；累計前11月合併營收為282.40億元，較去年同期成長20.07%。

若依產業別來看，工業應用產業佔11月合併營收27.3%；綠能及節能產業佔26.54%；通訊及電子週邊產業佔23.37%；汽車產業佔13.54%；醫療及健康照護產業佔9.25%。

就前11月各產品來看，醫療及健康照護產業年成長18.58%、汽車產業年成長41.06%、綠能及節能產業年成長34.02%、工業應用產業成長21.04%、通訊及電子週邊產業減少0.68%。

信邦將於12月8日舉行法說會，日系外資最新報告維持信邦「優於大盤表現」評等，目標價322元，近期外資也站在買方，信邦盤中股價一度站上280元。