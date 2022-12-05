上周加權股價指數漲幅1.30％，外資再度加碼台股，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超達328.59億元，連續第4周買超，4周來回補超過2200億元；累計今年以來至上周五為止，賣超為1兆1,396.75億元。外資總持有股票市值為18兆9,498.31億元新台幣，占全體上市股票市值的40.60％，較11月25日的18兆7,723.23億元新台幣，增加1,775.08億元。

在個股買賣超方面，金融股是主要外資買超族群，除了新光金(2888)、永豐金(2890)以77,097張及69,349張位居外資買超兩大外，元大金(2885)、三商壽(2867)、富邦金(2881)、臺企銀(2834)、第一金(2892)、上海商銀(5876)、合庫金(5880)及台新金(2887)都進入外資買超前20大個股。

賣超方面，上周外資賣超前3大個股分別為中鋼(2002)、中信金(2891)及友達(2409)，張數分別為34,499張、22,082張及21,743張。