為了達成能源轉型，經濟部規劃2025年再生能源發電占比要達到20%的目標，不過近日盤點結果，可能會無法如期達標。經濟部次長曾文生回應，時程會較預估晚一點，且能源轉型是長期的計畫，目前盤點會在2026年趕上。

曾文生5日出席台電活動會後受訪指出，根據統計，原本綠能發電要在2025年發電占比要達到20%，相當於五分之一，目前盤點是有落後得狀況，整體會延後一年在2026年達成目標，整體來說，時程會晚一點。