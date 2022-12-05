外媒引述消息人士透露，由於大陸市場需求未達預期，美國電動車龍頭特斯拉計畫下調上海超級工廠達兩成的產量，最早將於本周生效，而Model Y估計在12月的產量可能較11月更要削減多於兩成。

報導引述一位消息人士透露，特斯拉評估了近期大陸國內市場的表現才做出上述決定。若需求增加，仍可靈活調整增加產量。這不僅是特斯拉上海工廠首次自願減產，該工廠還面臨來自比亞迪和廣汽集團等大陸對手的競爭壓力。特斯拉中國對上述消息不予評論。

稍早特斯拉行政總裁穆斯克（Elon Musk）揚言，無論經濟是否衰退，特斯拉都不會減產，甚至是「踩盡油全力衝刺（pedal to the metal）」，而工廠全力運作，並保持強勁利潤率。

另一方面，特斯拉上海超級工廠在11月交付量達到100,291輛，再次創下月度交付的新紀錄。今年首11個月，特斯拉上海超級工廠累計交付量超過65萬輛。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹說，儘管11月汽車市場的消費整體承壓，但新能源汽車卻「產銷兩旺」，尤其行業大型領軍企業的產銷量遠超行業平均。他又指，市場對新能源汽車持續看好，這不僅是新能源汽車本身的品牌和質量走強，也是配套設施不斷建設、冬季充電焦慮得到緩解帶來的結果，加上「退補」激發的消費，形成了新能源汽車的消費紅火。