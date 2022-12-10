彰化社頭織襪芭樂節9日登場到11日，有全國最大織襪精品展售、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀等精彩活動，還有芭樂創意料理免費品嚐。（吳敏菁攝）

全台灣每10雙襪子就有8雙來自社頭，彰化社頭織襪芭樂節10日正式登場，從9日至11日一連舉辦3天，現場有全國最大織襪精品展售、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀等精彩活動，還有芭樂創意料理免費品嚐，吸引人潮，認識社頭小鎮的多彩多姿。

社頭鄉以織襪工業聞名全台，與織襪相關廠商大大小小約有200家，撐起台灣超過8成的織襪產量。更值得稱道的是，業者不斷精進創新研發商品，打造完整產業鏈，傳統織襪進步到竹炭襪、除臭襪、奈米機能襪等，今年主題還特別定位「太空世界」，象徵呈現產品結合科技升級已飛升到外太空。

冬季也是芭樂的產期，社頭鄉的的芭樂種植面積約有252公頃，在八堡圳的灌溉及濁水溪沖積平原的沃土，特別好吃，社頭鄉農會每年也會辦理芭樂評鑑，並開發加工產品，如芭樂冰棒、芭樂乾及芭樂心葉茶，並研發新的芭樂料理美食。

彰化縣長王惠美表示，社頭有三多，「織襪多、芭樂多以及董事長多」，社頭織襪芭樂節今年已邁入第21年，經過歷任鄉長及地方仕紳的用心努力，把織襪及芭樂往外行銷，讓鄉親都期待織襪芭樂節的到來，活動將持續11日，值得來逛街、採購。

社頭鄉長劉錦昌感謝，各家廠商的配合，展示創新的襪子，漂亮又好穿；另外，社頭芭樂在不斷改良與過去相比更甜、更脆、更好吃，現場免費提供1000公斤芭樂及1000份米苔目，對外行銷社頭兩大特色產業，從特產帶動觀光，觀光帶動地方，地方走向世界，讓社頭不僅是彰化的驕傲，更是台灣的驕傲。