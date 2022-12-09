夢想淘心室12月9日周五 【創時空】邀請到手足無錯的主持人Jenny， 節目中Jenny比喻自己像一顆芭樂，外表很文青的她在日常生活與職場上的個性大不同，就像芭樂有人喜歡吃軟的有人喜歡吃硬的一樣。Jenny從小立志想當模特，但在往夢想努力的路上，突然發現自己滿喜歡傳媒相關工作，像是廣播、影像、動畫，開啟了一個新的夢想之路。

Jenny在節目中提到因為自己非常崇拜會畫動畫的人，所以畢業製作把聲音的ASMR與動畫作結合，剛開始自學畫動畫時，光是一集就畫了一個月的時間，但因為是自己喜歡的仍舊還是努力完成了畢業製作，並在節目中提醒大學生，如果有什麼特別想做的事情，趁這四年盡快去完成或是學習，不然出社會就來不及了。更多精彩的內容就不要錯過今天的創時空。

節目收聽入口: https://sndn.link/928campus/NlT75c