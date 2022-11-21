南非重要當代藝術家威廉．肯特里奇（William Kentridge）大玩創意，以炭筆素描動畫、攝影原理及影像翻轉手法，搭配逐格拍攝製成動畫投影，打造層次豐富的舞台效果，翻轉莫札特歌劇《魔笛》，呈現劇中的光明與黑暗意象，12月中旬在台中國家歌劇院登場。

威廉．肯特里奇一向以獨特的炭筆素描動畫創作手法享譽國際，《魔笛》是他執導的第一齣大型歌劇，他表示，這齣歌劇蘊含「啟蒙時期光明與黑暗之間的抗衡」與「音樂的力量」兩大主題，一開始便將製作核心放在打造與主題相應的舞台場景和視覺圖像，耗時一年半以炭筆繪製舞台佈景，將大量符號與圖像逐格翻拍製成動畫影像，用黑白線條勾勒出劇中光明與黑暗、良善與邪惡、權力與控制間的對立關係。

《魔笛》取材自童話〈璐璐的魔笛〉，故事描述王子塔米諾與捕鳥人在歷經重重考驗後，成功營救公主帕米娜，並恢復日夜秩序。莫札特在通俗的劇情架構中，結合義大利正歌劇、喜歌劇、德國民謠與宗教音樂等形式，勾勒出角色的鮮明性格，劇中充滿共濟會「追求自由、平等、智慧與啟蒙」理念與符號，也成為學者研究18世紀歐洲社會階級與政治發展的資料。

藝評人謝佩霓分析，莫札特作為一個共濟會會員，暗藏了許多「3」的密碼，有夜后與大祭司的愛恨交織、王子與公主、天地與萬物眾生，三重共構出的宇宙，「肯特里奇也提出了『三重時間』的見解，將原著的埃及背景，轉移到啟蒙與攝影術發明的維多利亞時代，又呼應了他成長的南非種族隔離時期。」

此外，謝佩霓表示，「舞台上以蛇腹相機分隔出暗房與成像，而觀眾身處於相機之外，而莫札特的音樂則是光。」謝佩霓認為，一般認為夜后代表黑暗和邪惡，但她認為不是反派，至於莫札特安排以海豚音來表現這個角色，「是因為她超越了人的世界，不必遵守世俗的規範和標準，屬於另一個時空，就像永恆的星星，穿越了光明與黑暗。」演出將於12月15至18日在台中國家歌劇院登場。