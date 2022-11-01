瑪利亞社會福利基金會推出「舊城心故事」快樂襪聖誕節禮盒，盼能募資500萬元作為「襪子店」社會企業的開店營運資金。（陳淑芬攝）

瑪利亞基金會1日推出「舊城心故事」快樂襪聖誕節禮盒，執行長陳美玲在記者會表示，學員去年靠「快樂襪」籌款，規劃在台中舊城區開設「襪子店」社會企業，學員今年走讀繪製舊城區風情，推出「快樂襪2.0」，每雙五彩繽紛襪子都是講述舊城區故事的藝術創作，盼能募資500萬元作為開店營運資金，助身心障礙學員自立生活。

瑪利亞社會福利基金會今年「快樂襪」，先由藝術指導老師Tina帶著學員走讀舊城區繪畫，經設計師與創作者討論將畫作解構分色，套圖到襪子版型再織襪完成，今天在中央書局舉辦「舊城心故事－Merry Young老派約會快樂襪」聖誕節禮盒宣告記者會，邀請前中市文化局長葉樹姍擔任代言人。

「快樂襪2.0」共7款，29歲宗曄畫出文化觀光景點的「漫畫地圖」，他說，希望可帶媽媽跟著地圖一起去玩；27歲湘姿繪製人氣冰淇淋店「宮原眼科」，她說：「我跟著10隻螞蟻找到宮原眼科，我的阿公也快100歲了」。另外，包括中央書局、台中火車站、綠川水岸廊道、全安堂及東協廣場等古蹟景點也都入畫。

陳美鈴表示，瑪利亞規劃今年聖誕節在台中舊城區開設襪子店，幫助心智障礙青年學習一技之長，今年受疫情影響，下半年募款金額短少近1000萬元，基金會努力籌措訂單，盼襪子店能朝向社會企業永續經營，呼籲有ESG（環境、社會、公司治理）指標採購需求的企業能踴躍支持，全數盈餘都回饋弱勢。

活動自1日上午11時起於「嘖嘖募資平台」開賣，至今年12月29日截止，限定1萬盒，每盒3雙襪子公益價566元，購買3組即加贈由美國棉GILDAN吉爾登贊助的限量獨家「宗曄的漫畫地圖」排汗T恤。