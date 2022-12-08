不少民眾的家門口未標示紅線，就怕遇到陌生車輛擋住通道，一名網友上網抱怨，自家門口停了一輛特斯拉，無法連繫到車主，也不能叫警察來拖吊，不知該如何「處理」。就有熱心網友建議，可利用特斯拉內建功能呼叫車主移車，或是直接報警。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，一台特斯拉直接擋住自家門口，由於地上沒紅線不能拖吊，打電話車主也沒接，又有哨兵模式不能碰他車，讓他求問「有什麼好方法解決這種人？」

貼文引起網友熱議，不少人開玩笑說「哨兵？沒聽過蓋布袋」、「哨兵模式是近戰，您可以選擇遠攻」、「看你家的大門，應該有實力碾過去」、「本來不吃檳榔的，那天吃三百」、「出來馬路上混，遇到從天而降的鳥屎是合理的」。

也有內行人建議解方，「哨兵模式更好處理，搖幾下或把手按幾下，哨兵會call人來」、「有偵測到物體靠近，就會啟動錄影，然後車主手機也會收到通知」。還有網友分享法規，顯有妨礙其他人、車通行處所不得停車，「只要擋大門是可以報警的，警察會幫忙找車主移走」、「擋住出入口可以請管區來處理，沒有紅線也可以開單」。

依據道路交通安全規則第112條第1項第9款規定，顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車。若在顯有妨礙其他人、車通行處所停車時，可處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。