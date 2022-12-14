近日網路流傳一份電動車大廠特斯拉的內部備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在2022年12月25日至2023年1月1日期間。這份備忘錄指出，特斯拉希望在12月最後三周生產2萬輛左右Model Y車型。針對上述傳聞，特斯拉14日表示，內容不實。

路透報導，Model Y產量在特斯拉上海廠內占最大比重。特斯拉上海廠此前在夏天時升級產能與設施，但隨後在大陸市場面臨到庫存持續增加的問題，為應對該情況，特斯拉不斷推出降價折扣與優惠。

中國乘聯會數據顯示，特斯拉9月時在大陸銷售逾8.31萬輛電動車，創歷史新高。10月銷量隨即減少14％至7.17萬輛。不過在最新公布的11月數據，特斯拉在大陸銷量超過10萬輛，再創單月新高。乘聯會祕書長崔東樹表示，看好特斯拉全年交車75萬輛，遠超2021年的48.41萬輛規模。