西方國家對俄國石油實施價格上限5日生效，俄羅斯表示寧願減產也不會出售石油給執行油價上限的國家。不過分析師表示，價格上限的影響微乎其微。

歐美多國禁運俄國石油後，歐盟、七大工業國（G7）與澳洲近日同意，對俄國石油設下每桶60美元的價格上限，只要買家以低於或等於上限的價格購油，俄油就可以使用G7與歐盟的船運和保險服務，運送至第三國。全球第二大石油出口國俄羅斯指稱，價格上限違反自由貿易規則，可能引發石油供給不足，造成全球能源市場不穩定。

俄國副總理兼能源部長諾瓦克（Alexander Novak）4日表示，俄國不會接受價格上限，也不會出售石油給實施價格上限的國家，即便俄國得降低產量也在所不惜。

諾瓦克亦表示，俄國將提出阻礙西方實施價格上限的辦法。根據匿名的內情人士透露，俄國擬禁止俄國企業和交易商與遵行價格上限的國家和企業往來。

值得一提的是，西方將俄油上限定在60美元，與俄油2日收盤價67美元相差不大。歐盟與G7認為，俄國仍有誘因繼續賣油，並接受較低的利潤。出售油氣一直是俄國主要的外匯收入來源。

大陸外交部5日表示，北京將基於互敬互惠原則，與俄國保持能源合作。

60美元上限實際上高於俄油在黑海和波羅的海主要港口的價格。俄國烏拉爾（Urals）原油近期的價格約在65至70美元之間，部分港口的價格甚至低於每桶55美元。歐盟與G7計劃每兩個月審查一次價格上限水準，明年1月中將進行首次審查。歐盟執委會在聲明稿指出，審查將評估價格上限措施的有效性、執行狀況、國際遵守與合作，以及市場變化等。

摩根大通指出，歐盟與G7雖表示將定期審查價格上限，但西方如果繼續將上限定在接近俄油的實際價位，那麼現狀就會持續，出現市場混亂的可能性微乎其微。