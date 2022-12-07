最新研究指出，新冠疫情可能影響人格特質變化，尤其年輕族群可能變得更情緒化、更容易感受到壓力，合作性、信任感和責任心也都變低。諮商心理師指出，疫情之下的隔離政策造成大量使用網路，影響人際互動方式，不妨換個角度看待疫情和病毒，或許會發現過去忽略的事物。

全球新冠疫情趨緩，但病毒不僅在身體留下症狀，還可能影響心理健康。美國佛羅里達州大學醫學院今年9月在《PLOS ONE》發布研究，針對7109位、18到109歲美國人民，比較疫情前（2014年5月至2020年2月）、疫情早期（2020年3月至12月）及疫情中（2021年到2022年），以神經質、外向性、開放性、親和性和盡責性等5項人格模型特質進行測量評估。

研究結果顯示，受訪者在疫情前、疫情早期的人格特質間變化相對較小，僅在神經質有小幅下降；疫情前、疫情中相比卻發現，外向性、開放性、親和性和盡責性皆下降，變化約是標準差的10分之1，相當於大約10年的規範人格變化。

研究進一步發現，年輕成人的性格變化最大，神經質顯著增加，親和性和盡責性下降，而最年長的成年人組則沒有顯著變化。中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇推測，較年長的世代可能經歷過生活貧困、醫療資源匱乏的時代，又曾遇過小兒麻痺、霍亂等疾病大流行，成功抵抗存活至今，當面對新世代的新冠肺炎病毒，能啟動搜尋成功適應的策略來因應；反之，年輕人生活經驗沒那麼多，危機準備度較低，帶來的衝擊較大，極有可能影響到人格特質。

胡延薇提醒，在疫情下別忘了關照自己的心理健康，透過檢視自我情緒，並嘗試各種找出適合自己調適情緒的好方法，主動與他人聯繫碰面，與真實世界恢復連結；不妨換個角度去看這新冠肺炎病毒，是否帶給自己什麼正向的改變，或許會發現過去所忽略的事物。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，防疫期間，大幅減少實際的人際互動及社交，社會連結變弱，會造成孤獨感增加，當疫情減緩、要回歸到原有的社會群體中進行互動，就可能產生壓力、對環境及對人的信任感降低，因此出現心理健康問題，像焦慮、憂鬱等。

戴怡君建議，年輕族群可透過幾個方法幫助調適回歸群體生活，恢復與他人及社會連結的關係。首先，學習覺察自己的情緒，重新檢視和別人的互動關係，如果出現負面的想法和情緒，可以寫下來或找人說出來，從釐清想法感受的過程中，獲得解決問題的方式；再者，多做運動，尤其是團體運動，能帶來更多愉悅感，或是多親近大自然，種植喜歡的花草植物，或養寵物每天帶到外頭散步，透過這些活動，增加與他人互動的機率，為生活帶來不同的意義。