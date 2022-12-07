美國軍事首長今天指出，美軍正在研究和分析在俄烏戰爭的彈藥使用率，以確保未來若發生任何衝突或軍事行動時，五角大廈能精確計算出所需要的武器彈藥。

路透社報導，西方國家官員表示，俄羅斯入侵烏克蘭已耗盡其精確制導彈藥很大一部分，且在西方制裁下，俄羅斯工業無法製造所有類型的彈藥與武器系統。

獲西方國家軍援的烏克蘭，也以極快速度使用大砲和其他類型彈藥。

美軍具有面對世界各地可能發生衝突的應急計畫，包括出動多少軍隊，以及可能動用多少裝備和彈藥等。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在一項活動中表示：「我們正透過一項研究、一項分析來確保我們的戰爭計畫、應急計畫的完整度，我們在全球各地不同戰區具備多套應急計畫，以確保我們做出正確的計算、正確的判斷。」

密利又說：「我們將回頭請業界採取任何改善之舉…確保在可能發生狀況時具備適當的武器彈藥庫存。」

美國表示，北韓已秘密向俄羅斯提供「大量」砲彈，支援俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。

此外，俄羅斯也向伊朗採購無人機，對烏克蘭城市和電力基礎建設發動攻擊。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1111207