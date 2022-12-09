證交所將於下周一（12日）召開有價證券上市審議委員會，審議泓德能源（6873）申請股票創新板上市案。泓德能源今日在興櫃收盤價為93.3元小漲0.48％，收盤均價為92.93元。

泓德能源董事長為謝源一，公司實收資本額8.5億元，主要業務為各類太陽能光電案場之開發、設計與工程統包；在稅前盈餘方面，109為2.43億元、110年為2.19億元、111年前三季2.69億元；每股稅後盈餘（EPS）各為3.83元、3.02元、2.7元。