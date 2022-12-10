風水輪流轉！富邦金（2881）旗下台北富邦銀行今年前11月獲利創新高，但富邦人壽今年前11月營收未能創新高，11月單月甚至出現虧損；至於富邦產險今年甚至成為拖累獲利的單位。富邦金11月自結合併稅前淨損183.62億元、稅後淨損160.91億元；累計今年前11月合併稅前淨利799.28億元、稅後淨利622.11億元，每股稅後盈餘(EPS)為4.77元。造成單月虧損主要受到富邦人壽因匯兌損失影響，由於年底前出口廠商季節性拋匯賣壓，全球金融市場波動加大，單月台幣升值幅度達4.06%，為自1998年以來單月最高漲幅，影響當月損益；此外，富邦產防疫險賠款也加重11月虧損金額。

今年金融市場波動，FED暴力升息，銀行存放利差擴大，致使台北富邦銀行獲利表現亮眼。台北富邦銀行前11月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利，續創歷史新高紀錄。

而富邦人壽11月合併稅前淨損為118.43億元、個體稅後淨損為93.72億元，主因匯兌損失影響，累計前11月個體稅後淨利為729.35億元。RBC超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上。由於年底前出口廠商季節性拋匯賣壓，全球金融市場波動加大，單月台幣升值幅度達4.06%，為自1998年以來單月最高漲幅，影響當月損益。匯市大幅震盪下，11月富壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯，以為因應。累積今年匯兌損益加計經常性避險成本，仍持續大幅優於去年同期，11月底外匯價格變動準備金餘額逾380億。另11月份台幣轉為升值格局，資金流入帶動下，台股當月指數終以上漲14.90%作收，富邦人壽國內股票部位評價回升，當月持續實現獲利。債市投資方面，11月份長期利率於高檔震盪一「後走低，顯示FED貨幣緊縮行情，已有相當程度反映於市場。策略上於利率高檔，伺機配置債券部位，同時維持帳上合理現金流量，以兼顧流動性與提高未來整體經常性收益為目標。富邦人壽個體累計前11月初年度保費收入(First Year Premium)達1,002.98億元，總保費收入(Total Premium)達3,119.51億元，預估皆排名業界第二，11月初年度保費52.02億，總保費收入237.07億。

台北富邦銀行2022年11月稅後淨利15.03億元，今年以來受惠利息淨收益穩定成長、轉投資獲利增加及金融市場操作績效優於去年，累計前11月營業收入較去年同期成長14%，且維持良好成本收入比率，累積稅後淨利較去年同期成長26%，營收及獲利皆為歷年同期新高。信用卡受惠雙11、百貨周年慶及國外消費動能提升，11月信用卡發卡及簽帳金額分別較上月成長36%及27%，11月簽帳金額達355億為今年新高，累計簽帳金額較去年同期成長14%。

富邦產險2022年11月稅後虧損79.02億元，累計稅後虧損309.10億元，其中單11月防疫險相關直接賠款金額為98.10億，核賠20.6萬件，自留賠款金額為87.38億；累計1至11月防疫險相關直接賠款達618.46億，件數為135.3萬件，自留賠款達421.15億，同時截至11月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備44.07億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備約680億)。考量防疫措施陸續鬆綁，國內醫療量能亦已舒緩恢復常態水準，故自111年12月1日起防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款予以認定，理賠相關損失可望逐漸減降；將持續關注疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。業務方面表現，11月簽單保費39.90億元，其中個人綜合險有超過6%以上成長之亮麗表現，商業火險及水險業務成長亦優於市場3%~5%；累計前11月簽單保費收入504.30億元，成長5.4%，簽單市佔率達24.9%，續居市場龍頭。

富邦證券2022年11月稅後淨利1.93億元，受當月日均值增加及指數走升影響，單月稅後淨利較上月增加2.44億元；累計前11月稅後淨利26.56億元，較去年同期減少61%，主因台股累計日均值較去年同期減降，影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少。