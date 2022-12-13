中國人民銀行行長易綱13日在人民日報發表文章表示，建設現代中央銀行制度，要做好包括完善貨幣政策體系、深化金融體制改革、落實金融機構及股東的主體責任、加強和完善現代金融監管等四大措施。

易綱文章指出，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定和經濟增長；高槓桿是總體金融脆弱性的總根源，中央銀行要管好貨幣總閘門，實施正常的貨幣政策，健全貨幣政策調控機制。要提升金融服務實體經濟能力；要進一步深化金融供給側結構性改革，持續優化金融產品和金融服務，大力發展普惠金融、綠色金融、科技金融，提高直接融資比重，加強金融基礎設施建設。

易綱表示，要落實金融機構及股東的主體責任，提升金融機構的穩健性。如果經營失敗出現風險，也要首先進行「自救」，即通過資本盈餘吸收損失，如果不夠，則由股東根據自身出資依法承擔損失，直至股本清零。

易綱指出，要加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性金融風險底線。實行中央銀行獨立的財務預算管理制度。