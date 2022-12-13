由於多數產業與客戶還在調整庫存，崇越電(3388)坦承較難回答明年展望，崇越電表示，由於庫存調整時間比預期更久，目前多數產業訂單狀況不明朗，如果庫存調整能在明年第1季告一個段落，不排除之後營運會回穩。

崇越電通今天應券商邀請舉行線上法說會，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，通膨升息、俄烏戰爭衝擊終端消費需求，且過去兩年因疫情導致供應鏈失序、終端客戶重覆下單，崇越電自第3季起開始處理高成本庫存，加上強勢美元墊高成本，崇越電毛利率及獲利於今年第3季明顯下滑，單季合併毛利率為16.61%，季減1.95個百分點，營業淨利為1.35億元，季減28.78%，稅後盈餘為1.17億元，季減21.9%，單季每股盈餘降至1.58元，不過由於上半年獲利表現不俗，今年前3季稅後盈餘為4.27億元，每股盈餘為5.77元。

崇越電表示，公司於9月開始處理高價庫存，影響最大是今年9月到12月，少數會在明年1月到2月，預估第4季毛利率還是下滑。

由於庫存調整比預期長，崇越電評估至少仍需要一個季度時間，可能調整至明年3月，連帶對明年展望亦趨於保守。

崇越電表示，由於多數產業與客戶還在調整庫存，訂單狀況不明朗，不確定因素非常多，2023年展望是比較難回答的問題，如果庫存調整能在明年第1季告一個段落，不排除之後營運會回穩。