美國商務部日前宣布，延長三家美國企業出口禁令，原因是這些公司向大陸出口衛星、火箭和國防技術等資訊，被拜登政府認定「嚴重危害國家安全」。

路透報導，美國商務部在6月7日的命令中表示，快銀製造（Quicksilver Manufacturing）、速切（Rapid Cut）以及美國原型（U.S. Prototype）三家公司在未經授權之下，將美國客戶的衛星、火箭和國防相關產品原型，以及用於3D列印的技術圖和和藍圖，發送給中國大陸的製造商。

自6月以來，商務部發現很多的美國公司客戶受害，主要涉及未經許可向大陸出口槍支零件和航太技術，這些出口交易被視為損害國家安全，新的命令將延長出口禁令180天，並通知其他企業，避免與這三家公司做生意。

商務部沒有透露與這三家簽約的美國公司。

調查顯示，快銀製造在2017年7月拿到一份訂單，為一家航太公司的太空衛星原型的零件，為了製造零件，快銀將3D列印外包，於是工程圖和藍圖就外流給大陸公司。

此外，快銀還涉及與第三家美國公司的違規行為，這是一家與國防部簽約的先進科學和工程公司。