西方制定的限價措施於本月5日生效，出口商擔憂5日禁令生效衍生運輸及投保困境，此前不斷擴大俄油的出口，根據國際能源署（IEA）數據顯示，俄油11月出口雖大幅提升，但因為作為買家的亞洲國家以極其實惠的折扣購買，也對其收入造成打擊，減少約7億美元（折合新台幣約215億元）。

七大工業國組織（G7）及歐盟制定的俄油價格上限敲定60美元，已於本月5日上路。自戰事爆發以來，俄羅斯持續以大幅折扣的價格向大陸和印度等亞洲國家輸出俄油，以尋求替代買家來取代主要買家歐洲，如今2國已經佔其海運原油出口總量的三分之二。

根據IEA月度報告指出，雖然俄羅斯原油出口暴增，每日增加27萬桶達810萬桶，創下4月以來新高，但上個月的石油銷售收入卻大幅下滑，原因來自國際能源價格走低和低廉的折扣，導致11月出口收入驟降7億美元，跌至158億美元。

中印2國持續購買大幅折扣的俄油，嚴重打擊俄羅斯的戰爭收入，據估計，俄羅斯每月將損失40億美元的能源收入。

除此之外，由於對經濟衰退的隱憂，以及作為全球第二大經濟體的大陸，執行清零政策為能源市場帶來壓力，近期全球油價走低對俄羅斯的能源收入也產生影響。

IEA說，雖然在通膨的背景下，油價下跌對消費者是一個振奮人心的舒緩，但對俄油及石油產品禁運的全面性影響，仍還需要觀望。