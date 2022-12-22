全球最大2家5G通訊設備製造巨頭，瑞典愛利信（Ericsson）和荷蘭諾基亞（Nokia）在俄烏開戰後宣布年底前逐步退出俄羅斯市場，當全面撤出俄羅斯後，從長遠角度來看，可能將衝擊該國行動網路，覆蓋程度倒退回1990年代後期，進而影響俄羅斯人日常。

路透社報導，據5名電信業內高管及消息人士透露，因為營運商修復或升級軟體的能力下滑，屆時俄羅斯用戶可能將遭遇手機上傳或下載速度變慢、斷線次數增加，或是通訊中斷等障礙。

愛立信和諾基亞佔俄電信通訊市場大半市佔，且佔該國基地台近50%的市佔，從天線、數位訊號光纖等硬體、甚至是關鍵軟體都有負責運作。

2家業者高層都向路透社表示將在年底前完成撤離，愛立信財務長Carl Mellander稱「瑞典政府給予的制裁豁免權即將到期，我們正爭取年底前完成」；諾基亞執行長Pekka Lundmark說「退出作業即將完成，屆時不會供應俄羅斯任何東西」。

俄羅斯正在積極透過補貼資助自家電信業者，以降低對愛立信和諾基亞的依賴。事實上，俄政府在過去幾年就已經展開計畫，俄電信業者市佔從2021年的11.6%，攀升至25.2%。

但即便如此，業內人士預計隨著全球各地都在5G技術的部署有所進展，與外國企業中斷關係將使俄通訊出現倒退。俄羅斯媒體ComNews的主編Leonid Konik警告，「若情況持續多年，俄羅斯行動網路的覆蓋範圍可能會倒退回1990年代後期的窘境，當時網路範圍僅限大城市和最富裕的郊區」。