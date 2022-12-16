美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制，中美對立態勢明顯升高，根據日經中文網報導，用船舶從亞洲向美國運輸貨物的出發地，已從中國轉向越南等東協國家，從10月的貨櫃運輸量來看，中國出發年減2成，東協則成長2成，東協在國際貿易領域的重要性將提高。

日本追蹤數據顯示，亞洲發往美國的海上貨櫃運量9月年減3％，10月更減少9％，往年美國9～10月迎接年底銷售旺季，但今年美國零售行業的庫存正在增加。其中中國出發的貨物下滑最明顯，9月中國（含香港）發往美國的貨櫃運輸量年減13％，10月減少21％，集裝箱數量連2個月低於100萬個，創2020年5月以來的最低水平。

反觀東協國家出發的貨櫃運輸表現強勁，9月成長23.1％，10月也增長22％，集裝箱數量增至41萬5251個，連續2個月比年增超過2成。由於疫情導致的生産停滯等影響，東協2021年的出口減少，目前則呈現報復性增長。

總結來看對美運輸量，東協出發的市占10月增至26％，創疫情初期導致中國出發銳減的2020年3月（30％）以來新高，另一方面，中國出發的市占則降至54％，創2020年3月（39％）以來的新低。

從產品類別來看，美國原本大量從中國進口的傢具、床上用品和服裝等消費品，一部分已轉為從越南等東協國家進口。

日本海事中心研究員後藤洋政說，美國避免從中國進口的趨勢非常明顯，美國正在嘗試降低對中國產品的依賴度。貨櫃船巨頭透露，業者加強越南和泰國等東協國家出發的航線，正展開積極投資。