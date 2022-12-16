中央銀行111年12月6日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。

台銀為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自111年12月19日起，調升新台幣各天期一般存款及五百萬元(含)以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.115~0.125個分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

以一年期定儲機動利率來說，利率將從1.340％調整到1.465％。