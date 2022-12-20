台股今日隨美股開低，在雙王皆跌逾1%，加上載板三雄重挫，生醫族群加速回落之下，各大類股幾乎全軍覆沒，大盤指數墜落半年線下，僅航運、鋼鐵、電器力挽狂瀾，近午，日本央行突然提高殖利率上限，日圓飆升、日經大跌，美股期指翻黑，亞股全數走弱，連帶加重台股上市櫃指數跌勢，終場台積電收低9元、為457.5元，集中市場收14170.03點，重挫263.29點，總成交值放大至2636.75億元；櫃買市場收180.92點，跌5.63點，總成交值610.34億元。

證券分析師張陳浩說，日本利率一直按兵不動，不少借貸金額流向美國十年公債去套利，現在突然宣布調高殖利率曲線控制上限，大家擔心這只是個起步接下來會越來越高，因此不是賣債就是賣股，導致美國股債雙殺，並將日圓匯回國內還貸款，日幣今日大幅升值就是跡象。

市場上也有人會擔心台股也有日本投資方，加上台積電今日跌破半年線，有M頭的疑慮，權值股殺聲隆隆。整體盤勢在庫存偏高、量價背離、指標轉弱以及匯率不利下，指數偏向整理，短線指數若無法回到短期均線之上，建議先保守以對，預期跌深的航運及鋼鐵會有一波反彈。

盤面上，台積電最後一盤湧進3674張買盤，終場收在457.5元，下跌1.93%；欣興(3037)下修今明後年的資本支出，收在跌停板126.5元，載板相關的南電(8046)收在241.5元，下跌6.03%、景碩(3189)收在109.5元，下跌2.23%；電子權值股紛紛收低，大立光(3008)收在2210元，下跌1.93%、聯發科(2454)收在646元，下跌1.52%、鴻海(2317)收在100元，下跌1.48%；鋼鐵仍見多頭火種，青鋼(8930)、佳大(2033)、燁輝(2023)等都收紅。

統一投信表示，台灣經濟成長低點預計將落在明年第一季，觸底後回升，且下半年經濟成長將優於上半年。近期台股雖然受到聯準會官員鷹派言論影響，出現較大震盪。但明年的新題材作夢行情及市場對於中國鬆綁防疫政策的期待，使台股仍有機會震盪走高。產業看好半導體、新平台相關、汽車、蘋果新規格提升及中國解封受惠股，具備較高成長潛力。