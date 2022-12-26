市場擔憂美國聯準會（Fed）鷹派立場恐拉長，美股上周表現疲弱，影響新興亞股上周同步走弱、下跌1.1％。其中，台股加權指數上周下跌171.31點、跌幅1.8％，收於14271.6點，失守半年線、周線連三黑。外資淨流出達11.3億美元，在新興亞股中失血最重。

新興亞股上周除了菲律賓小漲0.7％以外，其餘均下跌走弱，其中越南下跌3.05％最重，印度及南韓分別下跌2.4％及2％。外資上周淨流出新興亞股13.5億美元，其中印度、越南分別淨流入2.1億美元及0.58億美元，南韓、印尼則分別淨流出2.8億美元及1億美元。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示，受美國科技股財報欠佳影響，連帶影響國內電子股表現。電子股因短線漲多，近期停利出場壓力浮現，被動元件、面板、記憶體、封測以及矽晶圓等電子次產業資本支出下修至明年首季，非電子股族群短期相對看好。

展望後市，張圭慧指出，近期外資正在過聖誕假期，投資人可關注內資對盤勢調整態度，且2022年封關日也正倒數中，作帳行情及紅包行情仍值得期待。投資操作上，資金有望回補先前大幅修正的金融股。

此外，而中國大陸解封後，經濟活動及內需有機會逐步回升，張圭慧相對看好原物料、航運等類股，可進行伺機區間操作，長線仍看好半導體及綠能等具政策性題材族群。

越股成交量持續趨緩，上周下跌3.05％、收在1020.34點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著美國通膨出現降溫跡象，預計聯準會加息力道將緩和，越南匯率壓力逐漸減輕，對越南整體經濟、股市都是積極訊號。

展望明年，張晨瑋表示越股仍值得期待，尤其越南在國際貿易地位持續提升，是提升經濟成長的重要動能。越南經濟實力仍被國際大型機構看好，多數機構均預估明年經濟成長將逾6.5％，且信評機構惠譽表示，若越南經濟成長動能持續，未來12～18個月可能升級。

整體而言，張晨瑋指出，越南因全球供應鏈轉移，持續吸引國際大廠進駐設廠，經濟實力值得期待。惟受散戶信心相對疲弱影響，估計短期內續處區間震盪格局，建議投資人以定期定額方式布局，除穩定資金波動外，也可迎接信心回穩後的反彈。