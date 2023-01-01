由於東北季風及南方雲系影響，明（2）日天氣水氣偏多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，各地早晚偏涼，白天高溫各地都可以來到20度左右。氣象局表示，周四（5日）節氣「小寒」時北台灣稍回溫，不過周六（7日）有另一波涼冷空氣影響，氣溫再度稍降，其他地區溫度變化不大。

氣象局預告明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，有局部大雨發生的機會，其他地區中層雲亦較多，為多雲偶有零星短暫飄雨的天氣。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自臉書）

溫度方面，台南以北、宜花低溫約15至17度，高屏及台東18至20度，各地早晚偏涼，白天高溫各地約20度左右，局部地區有機會高一些，感受上較為舒適。

氣象局說明，周二（3日）至周五（6日）水氣漸減，除迎風面降雨持續外，其他各地雨緩天氣逐日回穩，基隆北海岸、宜蘭地區降雨時間仍長，留意局部較大雨勢，桃園以北、花、東、馬局部短暫雨；周六、下周日（7、8日）乾涼空氣南下，北台灣轉晴降溫，各地以晴到多雲的天氣為主，僅花東地區雲量稍多、偶有零星短暫雨。