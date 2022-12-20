疫情稍緩，國境開放，國旅正逐步恢復業績，被視為今年飯店旅館界最大標案的「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」標售案，也於今（20）日登場，據悉，標售底價大概在80～100億元中間，今天截止投標，下午開標，不過最新開標結果，以無人投標落幕。

負責標售作業的戴德梁行分析，之所以會無人投標，主要有三大原因：第一是大環境欠佳，第二是升息趨勢持續；第三是資本家近期資金布局紛紛將向美元資產。因此今天這個時機標售，最後還是無人投標。

該筆標售案，標售底價為「不公開」；不過據業界專家估計，應要拿出80億元、甚至上百億以上，才買得到。

戴德梁行表示，此次標售主體，為該飯店所有權人笠復投資公司的100％股權，將一次求售，這家公司所擁有的資產，主要包括三大部分，首先，為桃園鴻禧山莊－大溪高爾夫球場共27洞；第二是「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」共205房；第三為位於大溪市中心的一筆員工宿舍。戴德梁行表示，笠復公司持有的整個不動產，包括上述三筆，合計土地面積達46萬多坪，建物總建坪則有1.2萬多坪。

這筆標案自9月初由戴德梁行對外公告招標訊息之後，即引發市場極大的震撼及好奇，如此好評的度假飯店和頂級高爾夫球場會拿出來求售，其開價？業主為何想要求售？有誰會接手？在在都是市場津津樂道的話題。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，笠復公司持有的「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」及高爾夫球場標售案，對於金融保險業來說，並不能購買，必須先經金管會同意並通過才行，因此這類型交易金額龐大的不動產標售案，潛在買家勢必口袋要夠深，因此可能是市場上神秘大戶。近年這家飯店經營狀況很不錯，預期未來若有買家接手，未來如何總體經營管理度假飯店及高爾夫球場、及會員轉移，頗受外界期待。