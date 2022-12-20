基隆市議會議長選舉即將於12月25日市長就職當天舉行，由於下屆基隆市議會國民黨僅有13席、民進黨則有12席，議長花落誰家成為關鍵，國民黨基隆市黨部20日舉行假投票，提名蔡旺璉及何淑萍競逐第20屆的基隆市議會正副議長。另一方面，民進黨也傳出將由市議員童子瑋出馬競逐基隆市議長寶座。

這次的九合一選舉落幕後，基隆市議會首次出現國民黨及民進黨議員都沒有過半的情況，目前國民黨籍議員有13席、民進黨籍議員有12席，另外還有2席親民黨籍的議員及4名無黨籍議員。可以預期的是，親民黨與無黨籍市議員，將成為藍綠兩黨積極拉攏的對象。

有鑒於此，國民黨基隆市黨部20日舉行基隆市議會正副議長假投票，原議長蔡旺璉及議員呂美玲都想爭取出戰下屆議長，最終蔡旺璉獲得9票，代表國民黨出戰下屆議長。至於副議長人選，原副議長林沛祥20日上午發出聲明，表示為團結黨內，宣布退出爭取副議長連任，20日下午則是由市議員何淑萍出戰副議長。

以往基隆市議會國民黨席次都占多數，因此歷屆的正副議長人員，往往經國民黨內進行協調或假投票出線後，就幾乎可以底定議長人選。但隨著下屆市議會席次出現重大變化，預期國民黨將要積極爭取包括親民黨以及無黨籍議員的支持，才能穩坐正副議長寶座。

另一方面，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和透露，民進黨將於21日開會決定正副議長人選，並報黨中央。不過有消息指出，可能會由市議員童子瑋出戰基隆市議會議長，預期副議長人選可能是新科市議員洪森永，但也不排除將副議長一職留給非民進黨籍議員，以換取議長的支持。

基隆市長雖然由謝國樑當選，但議會席次也少了好幾席，形成兩黨不過半的局面。蔡旺璉表示，現正積極爭取親民黨籍以及無黨籍市議員的支持，希望能夠取得議長，讓市政能夠更順利進行。

不過，面對民進黨這次來勢洶洶，甚至可能不惜讓出副議長爭取支持，國民黨想要在下屆的基隆市議會取得龍頭寶座，也沒有那麼容易，在未來幾天內，各方的折衝及協調布局，將成為關鍵。