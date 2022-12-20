台灣保險史上最賠錢的保單，持續流血輸出中。保險局20日公布，截至本月19日為止，防疫險累計已理賠1,583.5億元，加上疫苗險已理賠407.08億元，合計理賠已逾1,990.6億元，且單周新增理賠103.68億元，連續二周破百億元，估計這二天理賠就將突破2,000億元。

到本月19日為止，產險業在防疫險理賠近1,584億元，是已收保費的34.8倍，疫苗險理賠407億元，雖含壽險業理賠部分，但也是已收保費的40倍，代表保險公司收的保費，都不夠賠，已賠到本錢。

也因此富邦、國泰世紀、和泰、新安東京海上、中信及兆豐產險等六大承保防疫險較多的產險公司，今年已增資及規劃增資，已逾1千億元，亦創史上新高。

先前保險局分析，因為產險公司年底前要強化財務結構，增資金額到位及調度現金，加速理賠，因此廣義防疫險從12月6日開始，已連續二周理賠破百億元，應是在清理申請件，因此年底前理賠金額仍可能持續增加。