屏東首位女縣長周春米25日走馬上任後，立即開工前往枋寮、佳冬、南州鄉等蓮霧產區視察寒害災情。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東首位女縣長周春米25日走馬上任後，立即開工前往枋寮、佳冬、南州鄉等蓮霧產區視察寒害災情。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東首位女縣長周春米25日走馬上任後，立即開工前往枋寮、佳冬、南州鄉等蓮霧產區視察寒害災情。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東首位女縣長周春米25日走馬上任後，立即開工前往枋寮、佳冬、南州鄉等蓮霧產區視察寒害災情，她說，屏東蓮霧受到幾波低溫影響，整體損失超過2000萬，因此指示農業處全面展開普查作業，同時重新檢視保單理賠內容，盡快協助農民復耕減少損失。

周春米看見果園裡已成形的蓮霧，因受到溫差差異大的影響而紛紛落果，讓果農的所有心血付諸流水，讓她感到相當心疼，她強調，針對這波寒害造成的蓮霧災損狀況，除了已吊鐘結果套袋的落、裂果外，在大小豆粒及大白肚期遭受寒害後，也極可能無法開花結果，所以在未來蓮霧天然災害救助及農業保險理賠給付上應一併納入考量。

她說，前縣長潘孟安上任第1年期間推動的農業保險至今，受到全球氣候環境的變遷，相關保險要件已與先前截然不同，近期縣府團隊將統計及盤點縣內近2年災損，將重新檢視及滾動式調整，後續將向保險公司討論修正相關保險賠償，讓條件符合現今的氣候，確保農民保險契約公平性。

她說，縣府已指示農業處及鄉公所啟動全縣盤點、檢討相關農業保險及清查所有災害面積，並向農委會提出天然災害救助，以保護農民相關權益，並請農改場盡全力協助相關改良，也提醒農民們將落果災損拍照留存，以向鄉公所申請救助之用。

經各公所統計，已有蓮霧、鳳梨等作物疑似受寒害影響，初估被害面積總計已達110公頃，損失金額逾2000萬，當中蓮霧落果面積為107.84公頃最為嚴重，周春米說，縣府團隊將視實際受損情形，依農委會農業天然災害現金救助申請程序速報處理，並指示農業處加強聯繫各鄉鎮公所，持續注意是否有遲發性災害發生。