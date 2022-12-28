「這根本恐怖駕駛！」一名網友表示，遇到一名90多歲老翁全身多處有傷，甚至還有一圈黑黑的熊貓眼，他不經意聽到老翁家人的對話，才得知對方騎因為騎摩托車，短短2天內就發生3起車禍，嚇得這名網友直說：「誰撞誰倒楣」，貼文一出，引發熱議。

原PO在PTT WomenTalk板發文表示，日前去某餐廳吃飯時，聽到一家人起爭執，嚷嚷著：「不准爸爸再騎摩托車！」沒過多久，就有一名老翁被攙扶進來，不僅身體歪斜、雙眼浮腫狀似熊貓，就連手也被包紮起來，原PO從這家人的對話中得知，老翁已高齡90多歲，騎機車2天發生3次車禍，讓他不禁暗自心想：「這根本恐怖駕駛吧！誰撞到真的誰倒楣耶」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「90歲開車才真是炸彈」、「每次看到這種只能閃遠點」、「有時候不是他們撞人，路上難免有緊急煞車的時候，沒站好跌倒可能也會要你賠」、「家屬是不是想要趁過年前賺一筆」，另外，也有網友透露，曾被80歲長輩雙黃線違規迴轉撞飛，當場撞斷牙齒。

交通部公路總局指出，年滿75歲之高齡駕駛，需通過體檢及認知功能檢測才能騎車或開車，且需每3年重新檢測換發駕照，體檢需測試視力、辨色力、聽力、四肢、活動能力及其他特殊疾病等；而認知功能測試則包括：「對時間的正確認知能力、近程記憶思考能力、判斷力及手腦並用能力」。